Kırmızı siyahlı Van ekibi, 2026-2027 sezonunda Van Atatürk Şehir Stadyumu’nun yeniden yapım süreci nedeniyle iç saha maçlarını Manisa’daki Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynayacak. Kendi tesislerindeki çalışmaların henüz tamamlanmaması nedeniyle sezon hazırlıklarını İzmir’de sürdürecek olan Van ekibi, Altınordu Tesisleri’ne yerleşti.

Geçtiğimiz sezon yapımına başlanan ancak henüz tamamlanamayan Tuşba ilçesindeki Şahabettin Özarslaner Tesisleri’nde inşaat çalışmaları devam ediyor. Van Atatürk Şehir Stadyumu’nun da yeniden yapılmasına karar verilmesi ve bu kapsamda çalışmaların başlamasıyla birlikte Vanspor, yeni sezonda hazırlıklarını ve iç saha maçlarını kent dışında yapacak.

BAŞKAN İREÇ İLHAN DAHA ÖNCE WANHABER’E AÇIKLAMIŞTI

Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Özgür İreç İlhan da daha önce Wanhaber’e yaptığı açıklamada, takımın yeni sezonda kullanacağı tesislerle ilgili anlaşmaların tamamlandığını belirtmişti. İreç İlhan, kısa süre içerisinde tesislerde yerlerini alacaklarını ifade etmişti.

Bu açıklamanın ardından Vanspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İzmir’deki Altınordu Tesisleri’ne yerleşerek çalışmalarını burada sürdürmeye başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımız, stadyumumuzun yıkım süreci ve kendi tesislerimizde devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle Altınordu Tesisleri’ne gelerek yerleşimini gerçekleştirdi.” denildi.

“KULÜBÜMÜZE HER KOŞULDA VERDİĞİ GÜÇLÜ DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

Van Valisi Ozan Balcı’ya teşekkür edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bu süreçte takımımızın sezon boyunca çalışmalarını en iyi şartlarda sürdürebilmesi adına Altınordu Tesisleri’nin kulübümüzün kullanımına sunulmasını sağlayan ve tesislerin kullanımına ilişkin tüm mali yükümlülükleri karşılayan Van Valimiz Dr. Ozan Balcı’ya Vanspor camiası adına en içten teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Kulübümüze her koşulda verdiği güçlü destek, gösterdiği yakın ilgi ve Vanspor’umuzun geleceğine sunduğu kıymetli katkılar için valimize bir kez daha teşekkür ediyoruz.”