Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Van ekibi, sportif çalışmalarının yanı sıra kulübün maddi yükümlülükleriyle de mücadele ediyor. Bu süreçte kulübe bir destek de Başkan Özgür İreç İlhan’ın yakını ve aile dostundan geldiği duyuruldu.

İsminin açıklanmasını istemeyen Vanspor sevdalısı, kulübe 10 milyon TL nakdi destekte bulundu.

VANSPOR DUYURDU

Van Spor Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Kulübümüzün geleceğine ve hedeflerine duyduğu güvenle, Başkanımız Özgür İreç İlhan’ın kıymetli yakını ve aile dostu, isminin açıklanmasını istemeyerek Vanspor’umuza 10.000.000 TL nakdi destekte bulunmuştur.” denildi.

“VANSPOR CAMİASI ADINA TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ”

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi; “Vanspor’un daha güçlü yarınlara ulaşma mücadelesinde verilen her destek, yalnızca kulübümüze değil; bu armaya gönül veren büyük Vanspor camiasına verilen bir güçtür. Kulübümüze sağladığı 10.000.000 TL’lik nakdi katkı ve Vanspor’a gösterdiği gönülden destek dolayısıyla kendisine Başkanımız, Yönetim Kurulumuz ve tüm Vanspor camiası adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.”