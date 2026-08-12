Van Spor Futbol Kulübü, hafta sonu ligin ilk maçında Metro Holding Kayserispor ile karşılaştı. Karşılaşmayı 2-0 kaybeden Van ekibi, taraftarların “çirkin ve kötü tezahüratı” gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Lisans işlemleri yetişmediği için yeni transferlerinden ve birçok futbolcusundan yararlanamayan Van Spor Futbol Kulübü, altyapıdan genç oyuncuların da yer aldığı kadroyla ilk maça çıktı. Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Kayserispor’a 2-0 mağlup olan Van ekibi, Trendyol 1. Lig’in ilk haftasını puansız tamamladı.

Karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Vanspor’un disipline sevk edildiğini açıkladı.

“ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRATI” GEREKÇESİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

TFF’den yapılan açıklamada, “Van Spor Futbol Kulübü’nün 09.08.2026 tarihinde oynanan Van Spor Futbol Kulübü-Metro Holding Kayserispor Trendyol 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu TFF 1. Lig Statüsü’nün 6/6 ve 6/7 maddeleri uyarınca PFDK’ye sevkine karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Böylece Van Spor Futbol Kulübü, 2026-2027 sezonundaki ilk karşılaşmasının ardından disipline sevk edilmiş oldu.