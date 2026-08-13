Trendyol 1. Lig’de 2. Hafta heyecanı yaşanacak. Ligin ilk maçında yetişmeyen lisanslar nedeniyle ideal 11’inden yoksun olarak rakibi Metro Holding Kayserispor maçına çıkan ve sahadan 2 – 0 mağlubiyetle ayrılan Van Spor FK, bu hafta Manisaspor deplasmanında galibiyet arayacak.

Cumartesi günü (15 Ağustos) oynanacak Manisa Futbol Kulübü – Van Spor Futbol Kulübü arasındaki maçı yönetecek hakemler açıklandı.

Maçta hakem Emre Kaan Çalışkan düdük çalacak. Buğra Can Semercioğlu ve Enes Biroğlu’nun yardımcı hakemlik yapacakları müsabakanın dördüncü hakemi olarak da Burak Olcar hazır bulunacak.

Manisa 19 Mayıs Stadında oynanacak maç saat 21.30’da başlayacak.

Her iki ekibin de sahaya galibiyet için çıkacağı maçın çekişmeli geçmesi bekleniyor.