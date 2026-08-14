Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, sezonun ikinci maçına yarın çıkacak. Van ekibinin iç saha maçlarını da oynadığı Manisa’da gerçekleşecek karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı.
Kırmızı-siyahlı Vanspor FK, Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak olan Van ekibi, ligin ikinci haftasında galibiyet için mücadele edecek. Vanspor, elde edeceği galibiyeti taraftarlarına armağan etmek istiyor.
Karşılaşmanın hazırlıklarını İzmir Altınordu Tesisleri’nde Teknik Direktör Murat Yıldırım yönetiminde gerçekleştiren Vanspor’da taraftarlar, maçın bilet fiyatlarını merak ediyordu. Kırmızı-siyahlı taraftarların merakla beklediği bilet fiyatları açıklandı.
İŞTE BİLET FİYATLARI
Manisa Futbol Kulübü-Van Spor Futbol Kulübü karşılaşmasının bilet fiyatları şu şekilde:
1. Kategori: 100 TL
Misafir Tribünü: 100 TL
Biletler, Passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa sunuldu.
Karşılaşma, 15 Ağustos Cumartesi günü Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak ve saat 21.30’da başlayacak.