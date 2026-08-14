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Karşılaşma, 15 Ağustos Cumartesi günü Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak ve saat 21.30’da başlayacak.

Biletler, Passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa sunuldu.

Manisa Futbol Kulübü-Van Spor Futbol Kulübü karşılaşmasının bilet fiyatları şu şekilde:

Kırmızı-siyahlı Vanspor FK, Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak olan Van ekibi, ligin ikinci haftasında galibiyet için mücadele edecek. Vanspor, elde edeceği galibiyeti taraftarlarına armağan etmek istiyor.

Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, sezonun ikinci maçına yarın çıkacak. Van ekibinin iç saha maçlarını da oynadığı Manisa’da gerçekleşecek karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı.

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