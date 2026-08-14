Erciş Atakan Çelik Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Erciş İlim Yayma Cemiyeti'nin, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi desteğiyle açmış olduğu yaz Kuran kursu programı kursiyerlerin ve öğrencilerin hazırlamış olduğu etkinliklerde öğrenciler seslendirmiş olduğu ilahiler, ezgiler, şiirler ve çeşitli gösterilerle devam etti.

Programda konuşan İlim Yayma Cemiyeti Erciş Şube Başkanı Ömer Gün, "Kursa katılan çocuklar, onlar bu yazın Bismillah dediler. Küçük dilleri titreyerek ayetleri okudular. Gözleri parladı, kalpleri yumuşadı, elleri semaya açıldı. Onlar güvenli bir çatı altında annelerinin duasını alarak hocalarının sevgiyle açtığı sayfalarda Kuran'ın nuruna kavuştular. Ama aynı gökyüzünün altında, aynı ayın aydınlığında Gazze'de de çocuklar var.

Orada Bismillah demek isteyen diller var. Orada Elhamdülillah diyerek hayata tutunmak isteyen yürekler var. Ama o yürekler o enkazın altında ezildi. O diller açlıktan kurudu. O eller annelerinin soğuk parmaklarına sarılarak son nefeslerini verdiler. Sevgili öğrenciler, hocalarımız, kıymetli velilerimiz bu yaz bitti ama emanet bitmedi. Teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum dedi.

Programda konuşan Erciş Milli Eğitim Müdürü Şakir Deniz ise "Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. ‘Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku'. Alak suresi. İlim Yayma Cemiyetinin fedakâr yöneticilerine, görevli öğretmenlerimize, desteklerini esirgemeyen velilerimize hayırseverlerimize de en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize sağlıklı, başarılı ve hayır dolu bir eğitim öğretim günü ve bu kursun hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Programa Erciş kaymakamı Ahmet Çelik, İlim Yayma Cemiyeti Erciş şube başkanı Ömer Gün, Erciş Milli Eğitim Müdürü Şakir Deniz sivil toplum örgütleri kursiyerler, öğrenciler ve veliler katıldı.