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İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca alınacak ve 28 Ağustos tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak. Sonuçlara ‘https://mebsonuc.meb.gov.tr/sonuc/’ adresinden ulaşılabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 5 Ağustos tarihinde açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları erişime açıldı. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçları 14 Ağustos tarihinde ilan edilecek.

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