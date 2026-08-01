Van’ın Edremit Şehitlik Camii Yaz Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrencilere yönelik, Hazret-i. Muhammed'i (SAV) tanıma ve örnek hayatını öğrenme konulu anlamlı bir seminer gerçekleştirildi. İl Müftülüğü Vaizi Dr. Eyüp Yiğit tarafından verilen seminerde, Peygamber Efendimiz'in (SAV) ahlakı, merhameti, gençlere verdiği değer ve örnek yaşamı üzerinde duruldu. Öğrenciler, büyük bir ilgiyle takip ettikleri programda merak ettikleri soruları da sorma imkânı buldu.

Programın koordinasyonunu Edremit Şehitlik Camii Uzman İmam-Hatibi Hamza Aktaş ve Müezzin Kayyım Hamdi Keskin yürütürken, gençlik faaliyetlerinden sorumlu Mübarek Duman da seminere katılarak öğrencilerle yakından ilgilendi.

Yaz Kur'an Kursu kapsamında gerçekleştirilen bu tür eğitim programlarının, öğrencilerin manevi gelişimlerine katkı sağladığı belirtilirken, emeği geçen tüm görevlilere teşekkür edildi.