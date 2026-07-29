Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, Erzurum kampında hem fiziksel hem de taktik çalışmalarına devam ediyor. 3 Ağustos'a kadar sürmesi planlanan kamp programı kapsamında ilk hazırlık maçına çıkan Vanspor FK, sahadan beraberlikle ayrıldı.

GOLÜ CEDRIC ATTI

Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında Kuveyt ekibi Al-Arabi SC ile karşılaşan Vanspor, mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı ekibin golünü, geçtiğimiz sezon takımın en golcü ismi olan Ivan Cedric Bikoue Embolo kaydetti.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Van Spor FK, zorlu lig maratonu öncesi hazırlıklarını sürdürecek. Teknik Direktör Murat Yıldırım öncülüğünde çalışmaya devam eden Van Spor FK, ligin ilk maçında Kayserispor Futbol A.Ş. ile karşılaşacak.