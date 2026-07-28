Van Spor Futbol Kulübü, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor forması giyen Arnavut kökenli orta saha oyuncusu Jurgen Bardhi ile anlaşmaya varan Vanspor, yeni transferini resmi olarak açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, orta saha ve on numara mevkilerinde görev yapan Jurgen Bardhi ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır.” ifadelerine yer verildi.

“BAŞARILI BİR SEZON DİLİYORUZ”

Açıklamanın devamında;“Jurgen Bardhi'ye Vanspor forması altında başarılı bir sezon diliyor, anlaşmanın kulübümüz ve futbolcumuz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.” denildi.