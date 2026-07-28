ABD Başkanı Donald Trump, Washington'dan Michigan'a giderken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılmasına karşı çıktığını hatırlatan bir muhabirin sorusuna yanıt verdi. Trump, “Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim dostum. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile İsrail arasındaki sorunların herkes tarafından bilindiğini söyleyen Trump, Ankara ziyaretinin çok iyi geçtiğini kaydetti. Trump, “Türkiye harika ve çok güçlü bir ülke. Muhteşem bir orduları var, çok büyük ve güçlü bir ordu. Harika teçhizata sahipler” değerlendirmesinde bulundu.