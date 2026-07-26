BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal etmesini kabul edilemez olarak nitelendirerek ihlallerin sona erdirilmesini istedi. Guterres, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in 1974 tarihli ‘Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı ihlal etmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu ihlallerin sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Guterres, “Suriye’nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne tam olarak saygı gösterilmeli” ifadelerini kullandı.