Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik bir tür olan Van Balığı için av yasağı geçtiğimiz hafta sona erdi. 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağının sona ermesinin ardından Van Balığı yeniden satışa sunuldu. Balığın yeni sezon fiyatı da belli oldu.

Sıcak havalardan dolayı Van balığı, bazı işletmelerde dolaplarda ve bidonlarda muhafaza ediliyor.

9 AY SOFRALARDA OLACAK

90 günlük yasağın sona ermesiyle birlikte balıkçılar “vira bismillah” diyerek göle ağlarını bıraktı ve sezonun ilk avını gerçekleştirdi.

Yaklaşık 10 gündür yasağın sona ermesiyle yoğun talebin olduğu belirtilen Van Balığı, 9 ay boyunca sofralardaki yerini almaya devam edecek.

Sezonun başlamasıyla birlikte balığın bu yılki fiyatı da merak konusu oldu. Av yasağı öncesinde fiyatı 100 ile 120 TL arasında değişen Van Balığı’nın kilogram fiyatı yeni sezonla birlikte belli oldu.

BALIK FİYATI NE KADAR?

Bazı balıkçı tezgahlarında 130 TL'den satılan Van Balığı, bazı yerlerde ise 150 TL’ye kadar alıcı buluyor. Fiyatlar, talep durumuna göre farklılık gösterebiliyor. Vanlı balıkçılar, sezonun bereketli geçmesini umut ediyor.