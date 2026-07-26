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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Şırnak merkez İkizce-Kumçatı güzergahında meydana geldi. ‘Patpat’ diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada araçtaki Hacı A., Harun G., İsmail A., Musa B., Yusuf K., Muhammed Emin B., Gabar G., Ömer Faruk A. ve Yusuf K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Şırnak'ta tarım aracı olarak kullanılan 'patpat'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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