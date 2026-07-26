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Kısa sürede Hakkari'ye ulaşan helikopter ambulansa alınan minik hasta, sağlık ekiplerinin gözetiminde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından doktorların kararıyla il dışına sevk edilmesine karar verilen bebek için ambulans helikopter talep edildi.

Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve durumu ağırlaşarak entübe edilen Bebek E. A., ileri düzey sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Hakkari'de solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağırlaşarak entübe edilen bebek, doktorların kararıyla Sağlık Bakanlığı'na ait helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek ileri tedavi altına alındı.

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