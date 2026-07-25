Olay, dün gece saatlerinde Van'ın Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan taziye evinin önünde park halinde duran 46 AGM 311 plakalı Ford Fiesta marka otomobilin içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, araç içerisindeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşamını yitiren ve henüz ismi ile ölüm nedeni öğrenilemeyen şahsın cansız bedeni, otopsi ve detaylı inceleme yapılmak üzere sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.