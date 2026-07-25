Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan tahmini hava durumu verilerine göre Van’da hafta sonu sıcak hava etkisini sürdürecek. Tahminlere göre Van genelinde havanın açık ve az bulutlu olması beklenirken, sıcaklıkların mevsim normallerinde yüksek seviyelerde seyredeceği öngörülüyor.
Meteorolojik tahminlere göre Van genelinde hafta sonu boyunca açık ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Verilere göre Van’da en yüksek hava sıcaklığının 34 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Hafta sonu boyunca yağış beklenmezken, açık gökyüzünün etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Meteorolojik tahminler doğrultusunda, Van genelinde sıcak hava hafta sonu boyunca etkisini devam ettirecek.
Van’da iki günlük hava durumu şu şekilde olacak;
Bahçesaray;
25 Temmuz Cumartesi: Açık
26 Temmuz Pazar: Az bulutlu
Başkale;
25 Temmuz Cumartesi: Açık
26 Temmuz Pazar: Az bulutlu
Çaldıran;
25 Temmuz Cumartesi: Açık
26 Temmuz Pazar: Az bulutlu
Çatak;
25 Temmuz Cumartesi: Açık
26 Temmuz Pazar: Az bulutlu
Edremit;
25 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu
26 Temmuz Pazar: Az bulutlu
Erciş;
25 Temmuz Cumartesi: Açık
26 Temmuz Pazar: Az bulutlu
Gevaş;
25 Temmuz Cumartesi: Açık
26 Temmuz Pazar: Az bulutlu
Gürpınar;
25 Temmuz Cumartesi: Açık
26 Temmuz Pazar: Az bulutlu
İpekyolu;
25 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu
26 Temmuz Pazar: Az bulutlu
Muradiye;
25 Temmuz Cumartesi: Açık
26 Temmuz Pazar: Az bulutlu
Özalp;
25 Temmuz Cumartesi: Açık
26 Temmuz Pazar: Az bulutlu
Saray;
25 Temmuz Cumartesi: Açık
26 Temmuz Pazar: Az bulutlu
Tuşba;
25 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu
26 Temmuz Pazar: Az bulutlu