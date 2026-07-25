Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan tahmini hava durumu verilerine göre Van’da hafta sonu sıcak hava etkisini sürdürecek. Tahminlere göre Van genelinde havanın açık ve az bulutlu olması beklenirken, sıcaklıkların mevsim normallerinde yüksek seviyelerde seyredeceği öngörülüyor.

Meteorolojik tahminlere göre Van genelinde hafta sonu boyunca açık ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Verilere göre Van’da en yüksek hava sıcaklığının 34 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Hafta sonu boyunca yağış beklenmezken, açık gökyüzünün etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Meteorolojik tahminler doğrultusunda, Van genelinde sıcak hava hafta sonu boyunca etkisini devam ettirecek.

Van’da iki günlük hava durumu şu şekilde olacak;

Bahçesaray;

25 Temmuz Cumartesi: Açık

26 Temmuz Pazar: Az bulutlu

Başkale;

25 Temmuz Cumartesi: Açık

26 Temmuz Pazar: Az bulutlu

Çaldıran;

25 Temmuz Cumartesi: Açık

26 Temmuz Pazar: Az bulutlu

Çatak;

25 Temmuz Cumartesi: Açık

26 Temmuz Pazar: Az bulutlu

Edremit;

25 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu

26 Temmuz Pazar: Az bulutlu

Erciş;

25 Temmuz Cumartesi: Açık

26 Temmuz Pazar: Az bulutlu

Gevaş;

25 Temmuz Cumartesi: Açık

26 Temmuz Pazar: Az bulutlu

Gürpınar;

25 Temmuz Cumartesi: Açık

26 Temmuz Pazar: Az bulutlu

İpekyolu;

25 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu

26 Temmuz Pazar: Az bulutlu

Muradiye;

25 Temmuz Cumartesi: Açık

26 Temmuz Pazar: Az bulutlu

Özalp;

25 Temmuz Cumartesi: Açık

26 Temmuz Pazar: Az bulutlu

Saray;

25 Temmuz Cumartesi: Açık

26 Temmuz Pazar: Az bulutlu

Tuşba;

25 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu

26 Temmuz Pazar: Az bulutlu