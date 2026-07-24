AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu ile Van Valisi Ozan Balcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından, raylı sistem projesinin etüt, fizibilite ve uygulama çalışmalarının başlatılması yönündeki sürecin resmen başladığını açıkladı.

Van'da kent içi ulaşımı rahatlatması beklenen Raylı Sistem Projesi'nde önemli bir gelişme yaşandı. AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla projenin resmi sürecinin başladığını duyurdu.

Kayatürk, Van Valisi Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ettiklerini belirtti.

ULAŞTIRMA YATIRIMLARI MASAYA YATIRILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmede, Van'da devam eden ulaştırma yatırımları, yapımı süren Van Çevre Yolu ile Van Raylı Sistem Projesi ele alındı.

Açıklamaya göre görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hayata geçirilmesi planlanan Van Raylı Sistem Projesi'nin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından onaylandığı ifade edildi.

İLK RESMİ ADIM ATILDI

Mileltvekili Kayatürk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatıyla projenin etüt, fizibilite ve uygulama çalışmalarının başlatılması yönünde sürecin resmen başlatıldığını belirterek, böylece Van Raylı Sistem Projesi'nde ilk resmi adımın atıldığını vurguladı.

ULAŞIMDA YENİ DÖNEM HEDEFLENİYOR

Projenin tamamlanmasıyla Van'da toplu taşıma kapasitesinin artırılması, kent içi ulaşımın daha güvenli, hızlı ve konforlu hale getirilmesi ile ulaşım altyapısının modern standartlara kavuşturulması hedefleniyor.

Kayatürk, açıklamasının sonunda, “Van'a ve Vanlı hemşehrilerimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.