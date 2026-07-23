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Kazada yaralanan 4 kişi, araçlarda sıkışmaları nedeniyle itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmasının ardından bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavilerine devam edilirken, kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından normale döndü.

Kaza, Erciş ilçesine bağlı Salihiye Mahallesi'nde, General Turan Kışlası yakınlarında meydana geldi. Trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye ulaşan Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kazaya müdahale ederek kurtarma çalışmalarına başladı.

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