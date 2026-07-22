Van Turizmciler Derneği Başkanı Murat Beyaz, Van'ın turizmde sahip olduğu doğal potansiyelin yeterince değerlendirilmediğini belirterek, Van’ın yalnızca belirli turistik noktalarla anılmaması gerektiğini söyledi. Van'ın doğal zenginliklerinin tanıtılması gerektiğini ifade eden Beyaz, turizmin çeşitlendirilmesine yönelik çağrıda bulundu.

Van'ın potansiyelinin sadece Van Kalesi, Akdamar Adası ve Van Müzesi'nden ibaret olmadığını dile getiren Beyaz, gizli kalmış koylar, göletler, kanyonlar, mağaralar, vadiler ve dağlar bulunduğunu söyledi. Bu doğal alanların bugüne kadar yeterince tanıtılamadığını belirten Beyaz, Van'ın doğa turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

“VAN ÇOK DAHA FAZLASINI BARINDIRAN BİR ŞEHİR”

Dünyada seyahat anlayışının değiştiğini ifade eden Beyaz, “Van'ın potansiyeli sadece kaleden, Akdamar'dan ve müzeden ibaret değil. Elbette bunlar bizim en önemli değerlerimiz ve bunları göz ardı edemeyiz. Ancak Van'a gelen ziyaretçiye sadece bu üç noktayı gösterip geri göndermememiz gerekiyor. Çünkü Van, bundan çok daha fazlasını barındıran bir şehir, bakın Van'ın gizli kalmış koyları var, göletleri var, kanyonları var, mağaraları var, yüksek dağları ve doğa harikası vadileri var.

Birçok insanın adını bile duymadığı onlarca doğal alanımız bulunuyor. Oysa bugün dünyada insanlar artık sadece tarihi yapıları görmek için değil, doğayla iç içe vakit geçirmek, fotoğraf çekmek, kamp yapmak, yürüyüş rotalarını keşfetmek ve farklı deneyimler yaşamak için seyahat ediyor. Van'ın da bu anlamda çok güçlü bir potansiyeli var.” şeklinde ifade etti.

“VAN TURİZMİ BİRKAÇ DESTİNASYONA SIKIŞMAMALI”

Doğal alanların tanıtımında sosyal medyanın etkisine işaret eden Beyaz, doğru bir tanıtım stratejisiyle Van'ın doğal zenginliklerinin daha geniş kitlelere ulaştırılabileceğini ifade etti.

Etkili tanıtım çalışmalarının doğal alanların turistik destinasyonlara dönüşmesine katkı sağlayabileceğini söyleyen Beyaz, “Yıllardır söylüyoruz; Van turizmi artık belli birkaç destinasyona sıkışmamalı. Turizmi çeşitlendirmemiz gerekiyor, doğa turizmini, fotoğraf turizmini, kamp ve karavan turizmini, trekking rotalarını daha fazla konuşmalıyız. Çünkü elimizde bunun için fazlasıyla zengin bir coğrafya var, ne yazık ki bugüne kadar bu doğal değerlerimizi yeterince tanıtamadık. Oysa doğru bir tanıtım stratejisiyle, sosyal medyanın gücünden de yararlanarak bu alanların her biri önemli bir turizm destinasyonuna dönüşebilir. Bir fotoğraf, bir video ya da doğru kişilerin yaptığı bir paylaşım bile binlerce insana ulaşabiliyor, artık tanıtım anlayışımızı da buna göre şekillendirmemiz gerekiyor.”

“VAN'A GELEN BİR TURİST İKİ SAATLİK BİR GEZİ YAPIP ŞEHİRDEN AYRILMASIN”

Van'a gelen ziyaretçilerin Van’da daha uzun süre vakit geçirmesini hedeflediklerini belirten Beyaz, son olarak şu sözleri kaydetti:

“Biz istiyoruz ki Van'a gelen bir turist iki saatlik bir gezi yapıp şehirden ayrılmasın, birkaç gününü burada geçirsin, farklı ilçeleri görsün, doğayı keşfetsin, yerel kültürü tanısın ve tekrar gelmek istesin. Bunun yolu da Van'ın sahip olduğu doğal zenginlikleri görünür kılmaktan geçiyor, eğer bunu başarabilirsek hem turizm çeşitlenir hem de kent ekonomisine çok daha fazla katkı sağlanır.”