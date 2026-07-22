Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı İç Göç İstatistikleri kapsamında Van’dan 51 bin 818 kişi göç ederken, en fazla göç nedeni 18 bin 678 kişiyle hane fertlerinden birine bağlı taşınmalar oldu. Bu kategori, Van'dan gerçekleşen toplam göçlerin yaklaşık yüzde 36'sını oluşturdu.

TÜİK verilerine göre Van'dan 2025 yılında gerçekleşen göçlerde ikinci sırada 9 bin 670 kişiyle daha iyi konut ve yaşam koşulları yer aldı. Bu neden toplam göçlerin yaklaşık yüzde 18,7'sini oluştururken, tayin ve iş değişikliği nedeniyle göç edenlerin sayısı 6 bin 692, eğitim nedeniyle göç edenlerin sayısı ise 5 bin 482 olarak kaydedildi. İşe başlamak veya iş bulmak amacıyla göç edenlerin sayısı da 4 bin 406 oldu.

Göç nedenleri arasında medeni durum ve ailevi nedenler 2 bin 620 kişiyle yer alırken, diğer nedenlerle göç edenlerin sayısı bin 119 olarak açıklandı. Nedeni bilinmeyen göçler ise bin 461 kişi olarak kayıtlara geçti. Verilere göre 857 kişi ev satın alma nedeniyle, 576 kişi aile yanına ya da memleketine geri dönmek amacıyla, 158 kişi sağlık ve bakım gerekçesiyle, 99 kişi ise emeklilik nedeniyle Van'dan göç etti.

2025 yılı verilerine göre Van'dan gerçekleşen göçlerde ilk sırada hane fertlerinden birine bağlı nedenler yer alırken, toplam göçlerin yaklaşık yüzde 36'sını oluşturan bu kategori, aynı zamanda Van’da her üç göçten birine karşılık geldi.