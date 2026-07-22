Yaklaşık 3 bin 712 kilometrekare yüzölçümüne sahip olan Van Gölü, Türkiye'nin en büyük gölü olmasının yanı sıra dünyanın en büyük sodalı gölleri arasında yer alıyor. Eşsiz ekosistemi, endemik inci kefali, mikrobiyalitleri ve biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan göl, Van başta olmak üzere çevre illerin iklimi üzerinde de belirleyici bir etkiye sahip bulunuyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uydu verilerine dikkat çeken Akkuş, Van Gölü'nün yaz aylarında çevresindeki hava sıcaklıklarını dengeleyerek yaşam konforunu artırdığını belirtti.

Akkuş, 21 Temmuz 2026 tarihli Sentinel-3 uydu verilerine göre, gündüz saatlerinde Van Gölü çevresindeki kara yüzeylerinin sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığını, göl yüzey sıcaklığının ise 23-24 derece seviyelerinde kaldığını ifade etti.

“VAN GÖLÜ DOĞAL BİR İKLİM DÜZENLEYİCİSİDİR”

Van Gölü'nün bölge için adeta doğal bir klima görevi gördüğünü vurgulayan Akkuş, “Van Gölü'ne hiç girmemiş olabilirsiniz. Ama o, her yaz siz farkında olmadan yaşadığınız çevrenin daha serin, daha konforlu ve daha yaşanabilir olmasına katkı sağlıyor. Sentinel-3 uydu verileri (21.07.2026) gösteriyor ki gündüz saatlerinde Van Gölü çevresindeki kara yüzeylerinin sıcaklığı 40°C'yi aşarken, Van Gölü'nün yüzey sıcaklığı 23-24°C civarında kalıyor.” dedi.

“YAŞAM KOMFORUNUN ARTMASINI SAĞLAR”

Akkuş, “Van Gölü, yüksek ısıl kapasitesi sayesinde kışın çevresindeki alanların aşırı soğumasını, yazın ise aşırı ısınmasını sınırlandırarak bölgenin iklimini düzenliyor. Bu doğal iklim düzenleyici etki; sıcak hava stresinin azalmasına, soğutma amaçlı enerji ihtiyacının düşmesine, tarımsal ürünlerin aşırı sıcaklık dalgalarından daha az etkilenmesine, yaşam konforunun artmasına ve iklim değişikliğine uyum kapasitesinin güçlenmesine katkı sağlayan önemli bir ekosistem hizmetidir.” ifadelerini kullandı.