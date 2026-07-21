Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından yayımlanan 2025 yılı İç Göç İstatistiklerine göre Van'dan 2018-2025 döneminde her yıl on binlerce kişi başka illere göç etti. Sekiz yıllık veriler, Van'dan gerçekleşen iç göç sayılarının yıllara göre seyrini gösterdi.

TÜİK verilerine göre Van'dan 2018 yılında 44 bin 954 kişi iç göç kapsamında başka illere taşındı. Bu sayı 2019 yılında 39 bin 575, 2020 yılında 38 bin 114 olarak kaydedildi.

2021 yılında Van’dan göç edenlerin sayısı 58 bin 185'e yükselirken, 2022 yılında 62 bin 422 kişi ile son sekiz yılın en yüksek iç göç rakamı görüldü. 2023 yılında Van'dan göç eden kişi sayısı 56 bin 547 olurken, 2024 yılında bu sayı 54 bin 23 olarak açıklandı.

2025 yılı verilerine göre ise Van'dan iç göç kapsamında başka illere taşınan kişi sayısı 51 bin 818 olarak kayıtlara geçti. TÜİK'in 2018-2025 dönemini kapsayan verilerine göre Van'dan iç göç eden kişi sayıları sırasıyla; 2018'de 44 bin 954, 2019'da 39 bin 575, 2020'de 38 bin 114, 2021'de 58 bin 185, 2022'de 62 bin 422, 2023'te 56 bin 547, 2024'te 54 bin 23 ve 2025'te 51 bin 818 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Van'dan son sekiz yılda iç göç kapsamında toplam 405 bin 638 kişi başka illere göç etti.