Van Özel Lokman Hekim Hayat Hastanesi'nin, Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki binadan taşınarak hizmetlerini Lokman Hekim Hastanesi bünyesinde sürdürme kararı almasının ardından boşalan bina, Türk Kızılayı tarafından kullanılacak.

Binada hazırlık çalışmaları devam ederken, binanın dışında Kızılay tabelaları asıldı.

Türk Kızılayı Van Şube Başkanı Ahmet Ferhat Yeltekin, Wanhaber'e yaptığı açıklamada, Van'da farklı noktalarda hizmet veren tüm birimlerin yeni binada tek çatı altında toplanacağını söyledi.

KAN BAĞIŞI VE LABORATUVAR AYNI MERKEZDE HİZMET VERECEK

Daha önce Kazım Karabekir (Maraş) Caddesi ile Gölbaşı Caddesi'nde bulunan iki ayrı noktada, sabit kan bağış merkezi ve laboratuvar hizmeti verdiklerini belirten Yeltekin, yeni merkezle birlikte tüm hizmetlerin aynı binada yürütüleceğini ifade etti.

Yeltekin, “Şimdi iki ayrı noktada bulunan kan bağış noktamız ile laboratuvarımızı aynı bina içerisinde bir araya getiriyoruz. Böylece hem vatandaşlarımız daha kolay hizmet alacak hem de çalışmalarımız daha düzenli şekilde yürütülecek.” dedi.

BİNANIN TÜMÜ KULLANILACAK

Yeni hizmet binasının tamamının Kızılay tarafından kullanılacağını ifade eden Şube Başkanı Yeltekin, üst katlarda sosyal alanlar ve idari birimlerin yer alacağını, diğer katlarda laboratuvarların hizmet vereceğini, zemin katta ise sabit kan bağış merkezinin bulunacağını söyledi.

TEK MERKEZLE HİZMET DAHA VERİMLİ OLACAK

İki ayrı binada hizmet vermenin operasyonel açıdan bazı zorluklar oluşturduğunu kaydeden Yeltekin, tek merkezde hizmet verilmesiyle hem maliyetlerin azalacağını hem de hizmet kalitesinin artacağını belirterek, “İki ayrı binanın kira ve işletme giderleri bulunuyordu. Tüm birimleri tek noktada topladığımızda hem daha verimli çalışacağız hem de vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunacağız.” diye konuştu.

HEDEF EYLÜL AYI

Yeni hizmet binasında hazırlıkların sürdüğünü belirten Türk Kızılayı Van Şube Başkanı Ahmet Ferhat Yeltekin, çalışmaların tamamlanmasının ardından merkezin Eylül ayı başında hizmete açılmasının planlandığını sözlerine ekledi.