Kaza, saat 15.30 sıralarında Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyü mevkiindeki D-300 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tatvan-Van istikametinde seyir halinde bulunan R.O. (29) yönetimindeki 72 ACA 510 plakalı otomobil, karşı yönden gelen E.K. (23) idaresindeki 01 AHL 835 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü R.O. ile araçta bulunan P.O. (30), Ş.O. (13) ve U.O. (1) hafif şekilde yaralanırken, Z.O. (4) ile diğer aracın sürücüsü E.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.