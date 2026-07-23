Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkanı Çetin Demirhan, turizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının ortak bir çalışma alanına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Turizm derneklerinin aynı çatı altında faaliyet gösterebileceği bir ofis ya da katın tahsis edilmesini isteyen Demirhan, bu sayede sektörün ortak projeler geliştirebileceğini ve tanıtım çalışmalarını birlikte yürütebileceğini ifade etti.

Demirhan, turizm alanında faaliyet gösteren derneklerin ortak bir çalışma alanında buluşmasının sektörün koordinasyonunu güçlendireceğini belirtti.

Ortak kullanım alanının, kurumlar arası iletişimi artıracağını, turizme yönelik projelerin birlikte hazırlanmasına imkan sağlayacağını ve tanıtım faaliyetlerinin daha planlı yürütülmesine katkı sunacağını ifade eden Demirhan, bu yapının sektör temsilcilerini yıl boyunca bir araya getirecek bir merkez işlevi görebileceğini söyledi.

“TANITIM ÇALIŞMALARI DAHA SİSTEMATİK VE İNTERAKTİF ŞEKİLDE YÜRÜTEBİLİR”

Demirhan, turizm sektörünün ortak hareket edebilmesi için fiziki bir çalışma alanının önemli olduğunu belirterek, “Van’da turizm derneklerinin ortak kullanabileceği bir ofis ya da kat tahsis edilmesini istiyoruz.

Böyle bir alan oluşturulursa sektör temsilcileri sürekli bir araya gelir, sorunları birlikte değerlendirir, ortak projeler üretir ve tanıtım çalışmalarını daha sistematik ve interaktif şekilde yürütebilir. Turizmin gelişmesi ancak ortak akıl ve sürekli istişareyle mümkündür.” dedi.

“SÜREKLİ ÇALIŞAN BİR YAPININ OLUŞTURULMASI DAHA VERİMLİ OLACAK”

Turizmde en büyük eksikliklerden biri koordinasyon. Ortak bir ofis ya da çalışma alanı oluşturulursa sektör temsilcileri sürekli bir araya gelerek Van turizmi için ortak hareket edebilir olduğunu söyleyen Demirhan, “Turizm alanında faaliyet gösteren derneklerin ortak kullanabileceği bir ofis ya da çalışma alanına ihtiyacımız var. Aynı çatı altında bir araya gelirsek sorunları birlikte değerlendirebilir, ortak projeler hazırlayabilir, kurumlarla koordinasyonu daha sağlıklı sağlayabilir ve tanıtım çalışmalarını daha sistematik, planlı ve interaktif şekilde yürütebiliriz.

Turizmin gelişmesi için sektör temsilcilerinin sürekli iletişim halinde olması gerekiyor. Yılın belirli dönemlerinde bir araya gelmek yerine, sürekli çalışan bir yapının oluşturulması daha verimli olacaktır.

Bu sayede hem sektörün sorunlarına daha hızlı çözüm üretilebilir hem de Van'ın turizm potansiyelini tanıtacak çalışmalar ortak akılla planlanabilir. Ortak bir çalışma alanı, turizm paydaşları arasındaki iş birliğini güçlendirecek ve yürütülen faaliyetlerin daha koordineli ilerlemesine katkı sağlayacak.” şeklinde açıklamalarda bulundu.