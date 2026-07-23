İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan son verilerde, Türkiye'de geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler ile ikamet izni bulunan yabancıların güncel sayıları açıklandı. Raporda, ülke geneline ilişkin verilerin yanı sıra Van'daki yabancı ve Suriyeli nüfusa ilişkin bilgiler de yer aldı.

Verilere göre, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 242 bin 868 olarak kaydedildi. Van'da ise geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı bin 199 oldu.

İkamet izni ile Türkiye'de bulunan yabancı sayısı ise 1 milyon 252 bin 884 olarak açıklandı. Aynı dönemde Van'da ikamet izni bulunan yabancı sayısı bin 205 olarak kayıtlara geçti. Böylece Van'da geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler ile ikamet izni bulunan yabancıların toplam sayısı 2 bin 404 oldu. TÜİK'in adrese dayalı nüfus verilerine göre Van'ın nüfusu 1 milyon 112 bin 13 olarak kaydedilirken, Van’da kayıtlı yabancılarla birlikte yaşayan toplam kişi sayısı 1 milyon 114 bin 417'ye ulaştı.

Verilerde, Van'da yaşayan yabancı nüfusun (ikamet izni bulunan yabancılar ile geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler) il nüfusunun yaklaşık yüzde 0,11'ini oluşturdu. Türkiye genelinde ise geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler ile ikamet izni bulunan yabancıların toplamı 3 milyon 495 bin 752 olarak kaydedildi. Bu toplamın 2 milyon 242 bin 868'ini geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler, 1 milyon 252 bin 884'ünü ise ikamet izni bulunan yabancılar oluşturdu.