Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 2026 yılı ilk çeyreğine ilişkin "Krediler (Bin TL)" verileri açıklandı. Van'a ilişkin verilere göre sektör grubunda toplam nakdi kredi 87 milyon 575 bin 402 TL olarak kaydedildi. Aynı grupta nakdi krediler 84 milyon 313 bin 941 TL, takipteki alacaklar 261 bin 461 TL, gayrinakdi krediler ise 27 milyon 289 bin 145 TL oldu.

Verilere göre mevduat grubunda toplam nakdi kredi 80 milyon 651 bin 328 TL olarak gerçekleşti. Bu grupta nakdi krediler 77 milyon 500 bin 476 TL, takipteki alacaklar 1 milyon 350 bin 852 TL, gayrinakdi krediler ise 21 milyon 233 bin 696 TL olarak kaydedildi.

Kamu grubunda toplam nakdi kredi 46 milyon 767 bin 830 TL oldu, kamunun nakdi kredileri 45 milyon 442 bin 429 TL, takipteki alacakları 1 milyon 325 bin 401 TL, gayrinakdi kredileri ise 16 milyon 108 bin 960 TL olarak açıklandı.

Yerli özel grubunda toplam nakdi kredi 21 milyon 553 bin 033 TL olarak hesaplandı, aynı grupta nakdi krediler 20 milyon 627 bin 153 TL, takipteki alacaklar 925 bin 880 TL, gayrinakdi krediler ise 5 milyon 701 bin 825 TL oldu.

Yabancı grubunda toplam nakdi kredi 19 milyon 254 bin 539 TL olarak kayıtlara geçti. Nakdi krediler 18 milyon 244 bin 359 TL, takipteki alacaklar 1 milyon 10 bin 180 TL, gayrinakdi krediler ise 5 milyon 478 bin 360 TL olarak açıklandı.

Kalkınma ve yatırım grubunda toplam nakdi kredi 2 milyon 746 bin 409 TL oldu. Bu grupta nakdi krediler 2 milyon 740 bin 586 TL, takipteki alacaklar 5 bin 823 TL, gayrinakdi krediler ise 4 milyon 406 bin 94 TL olarak yer aldı.

Katılım grubunda ise toplam nakdi kredi 4 milyon 177 bin 665 TL olarak kaydedildi. Katılım grubunun nakdi kredileri 4 milyon 72 bin 879 TL, takipteki alacakları 104 bin 786 TL, gayrinakdi kredileri ise 1 milyon 649 bin 355 TL olarak açıklandı.