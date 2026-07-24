Yaz mevsimini genellikle serin geçiren Van'da bu yıl etkisini artıran sıcak hava dalgası, klima talebini de beraberinde getirdi. Hava sıcaklığının 30 derece seviyelerinde seyretmesiyle birlikte vatandaşlar ev ve iş yerlerine klima taktırmaya başlarken, mevcut cihazların bakımına yönelik taleplerde de artış yaşandı.

Klima satışı ve montajı yapan işletmeler, önceki yıllara kıyasla bu yaz sezonunda yoğunluk yaşandığını belirtti. Özellikle son haftalarda hem yeni klima satışlarının hem de bakım ve onarım hizmetlerinin arttığını ifade eden sektör temsilcileri, vatandaşların sıcak havalardan korunmak amacıyla klimaya yöneldiğini söyledi.

İHA muhabirine konuşan esnaf Usame Yılmaz, Van'da daha önceki yıllarda klima sektörünün yaygın olmadığını belirtti. Ancak artık sıcaklıklara bağlı olarak ev ve iş yerlerinde bunun ihtiyaç haline geldiğini ifade eden Yılmaz, "Evlerde artık sıcaktan uyunamaz durumların yaşanmasıyla birlikte klima kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır.

Yıl geçtikçe küresel ısınmaya maruz kalınması ve bunun sıcaklığı tetiklemesi, klima sektörünü doğrudan etkilemektedir. Klimayı sadece sıcak günlerde serinleten bir cihaz olarak görmemek gerekir; nitekim ticari alanlarda ve doğalgaz bulunmayan yerlerde ısıtma genellikle klimalar üzerinden sağlanmakta, bu durum da sektöre ekstra bir avantaj sunmaktadır" dedi.

"Yılda bir bakım önerilmektedir"

Cihazların verimli çalışabilmesi için yıllık bakımların düzenli şekilde yapılması gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Tıpkı nefes almakta zorlanan bir insan gibi tıkanmaması için düzenli bakım şarttır. Giyim mağazalarındaki klimalar tüy ve yünleri çektiği için çok erken tıkanabildiğinden, bu cihazların 4 ayda bir bakıma alınması gerekmektedir. Ev ve ofis gibi alanlarda ise genellikle yılda bir bakım önerilmektedir.

Bakım sürecinde cihaz komple sökülmekte, iç ünitede yer alan evaporatör adlı malzeme ilaçla temizlenmekte ve ardından cihaz tekrardan toplanmaktadır. Bakımın yapılması, hem cihazın yeterli ve iyi düzeyde üfleme yapmasını sağlamakta hem de tasarruf ile iyi bir randıman elde edilebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.