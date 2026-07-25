Van'ın Çaldıran ilçesinde devam eden Hülagü Han'ın yazlık sarayı ve yerleşim yerine ilişkin arkeolojik kazılar, yalnızca tarihi buluntuların ortaya çıkarılması açısından değil, kültür turizmine sağlayabileceği katkıyla da gündeme geliyor. Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, kazı alanının bilimsel verilerle desteklenerek turizme kazandırılmasının Van'ın kültürel mirasını daha geniş kitlelere ulaştırabileceğini söyledi.

Taşağıl, kazılarda elde edilecek bulguların İlhanlı döneminin Anadolu'daki varlığına ilişkin önemli bilgiler sunacağını belirterek, bu çalışmaların Van'ın tarihsel birikiminin daha kapsamlı şekilde ortaya konulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Bu tür keşiflerin Van'ın kültürel mirasının görünürlüğünü artıracağını ifade eden Taşağıl, çalışmaların etkili biçimde tanıtılması halinde kültür turizmi açısından yeni fırsatlar doğurabileceğini dile getirdi.

“ÇALIŞMALAR, VAN'IN TARİHİ GEÇMİŞİNİN DAHA İYİ ANLAŞILMASI AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Özellikle İlhanlı tarihi, Türk tarihi ve Orta Asya üzerine çalışan araştırmacılar ile bu alanlara ilgi duyan ziyaretçiler açısından Çaldıran'ın önemli bir çekim noktası haline gelebileceğini belirten Taşağıl, “Bölgede yürütülen kazı çalışmalarında, Hülagü Han dönemine ait olduğu değerlendirilen yazlık saray ile yerleşim alanının izlerinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Elde edilecek bulguların, İlhanlıların Anadolu'daki varlığını ve yaşamını aydınlatacak önemli arkeolojik veriler sunması bekleniyor. Bu nedenle söz konusu çalışmalar, Van'ın tarihi geçmişinin daha iyi anlaşılması açısından büyük önem taşıyor. Aynı zamanda kentin kültürel mirasının görünürlük kazanmasına katkı sağlayacak bu keşiflerin, etkili bir şekilde tanıtılması halinde turizm açısından da yeni fırsatlar oluşturabileceği değerlendiriliyor.” dedi.

“VAN'IN KÜLTÜR TURİZMİ AÇISINDAN YENİ BİR ÇEKİM MERKEZİ OLUŞTURMASINA KATKI SAĞLAYABİLİR”

Türk dünyasıyla ortak tarihsel bağlar taşıyan bu mirasın görünür hale gelmesinin Van'ın kültür turizmine katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Taşağıl, tarihi ve arkeolojik mirasın bilimsel çalışmalarla ortaya çıkarılmasının Van'ın ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlığını artırabilecek bir fırsat sunduğunu şu sözlerle kaydetti:

“Özellikle İlhanlı tarihi, Türk tarihi ve Orta Asya üzerine çalışan araştırmacılar ile bu alanlara ilgi duyan ziyaretçiler açısından Çaldıran'ın daha fazla ilgi gören bir destinasyona dönüşme potansiyeli bulunuyor. Türk dünyasıyla ortak tarihsel bağlar taşıyan bu mirasın görünür hale gelmesi, Van'ın kültür turizmi açısından yeni bir çekim merkezi oluşturmasına katkı sağlayabilir.

Bu durum yalnızca Çaldıran'ın değil, Van'ın da ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlığını artırabilecek önemli bir fırsat sunuyor. Tarihi ve arkeolojik mirasın bilimsel çalışmalarla ortaya çıkarılması, kentin kültürel kimliğini güçlendirirken, farklı ülkelerden gelecek araştırmacıların ve tarih meraklılarının bölgeye olan ilgisini de artırabilir.”