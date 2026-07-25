Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından açıklanan 2026 yılı ocak-mayıs dönemi işsizlik ödeneği istatistiklerine göre Van'da 6 bin 589 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Başvuruların bin 845'i işsizlik ödeneği almaya hak kazandı. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 738 bin 296 kişi işsizlik ödeneğine başvururken, 336 bin 215 kişi ödenek almaya hak kazandı.

İŞKUR verilerine göre Türkiye'de en fazla işsizlik ödeneği başvurusu 186 bin 123 kişi ile İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'da başvuru yapanlardan 97 bin 79'u işsizlik ödeneği almaya hak kazandı. En düşük başvuru ise 355 kişi ile Ardahan'da kaydedildi. Ardahan'da başvuranlardan 120'si işsizlik ödeneği almaya hak kazandı.

Doğu Anadolu Bölgesi illeri arasında en fazla işsizlik ödeneği başvurusu 8 bin 677 kişiyle Malatya'da gerçekleşti. Malatya'yı 6 bin 589 başvuruyla Van, 4 bin 249 başvuruyla Elazığ ve 4 bin 236 başvuruyla Erzurum izledi.

İşsizlik ödeneğini almaya hak kazanan kişi sayısında da 3 bin 62 kişiyle Malatya ilk sırada yer aldı. Malatya'nın ardından Van bin 845 kişi, Elazığ bin 791 kişi, Erzincan bin 289 kişi ve Erzurum bin 289 kişi ile sıralandı.

Verilere göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde başvuruların ödeneğe dönüşme oranının en yüksek olduğu il Erzincan oldu. Erzincan'da işsizlik ödeneğine başvuran bin 758 kişinin bin 289'u ödenek almaya hak kazanırken, bu sayı başvuruların yaklaşık yüzde 73,3'üne karşılık geldi.

Başvuruların ödeneğe dönüşme oranı Elazığ'da yaklaşık yüzde 42,2, Bingöl'de yüzde 40,5, Muş'ta yüzde 34,3, Malatya'da yüzde 35,3, Van'da yüzde 28, Bitlis'te yüzde 29,2, Erzurum'da yüzde 30,4, Kars'ta yüzde 30,7, Iğdır'da yüzde 29,7, Hakkari'de yüzde 24,8, Ağrı'da yüzde 26,4, Tunceli'de yüzde 35,7 ve Ardahan'da yüzde 33,8 olarak kayıtlara geçti.

İŞKUR verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ağrı'da bin 398 kişi işsizlik ödeneğine başvururken, 369 kişi ödenek almaya hak kazandı. Ardahan'da 355 başvurudan 120'si, Bingöl'de bin 646 başvurudan 666'sı, Bitlis'te 2 bin 29 başvurudan 593'ü ödenek almaya hak kazandı. Elazığ'da 4 bin 249 başvurunun bin 791'i, Erzincan'da bin 758 başvurunun bin 289'u, Erzurum'da ise 4 bin 236 başvurunun bin 289'u işsizlik ödeneği almaya hak kazandı. Hakkari'de bin 709 başvurunun 424'ü, Iğdır'da bin 78 başvurunun 320'si, Kars'ta bin 75 başvurunun 330'u, Malatya'da 8 bin 677 başvurunun 3 bin 62'si, Muş'ta bin 476 başvurunun 506'sı, Tunceli'de 485 başvurunun 173'ü ve Van'da 6 bin 589 başvurunun bin 845'i işsizlik ödeneği almaya hak kazananlar arasında yer aldı.