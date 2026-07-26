Van'ın Gürpınar-Çatak yol ayrımında gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Gürpınar-Çatak yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içerisinde sıkışan yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılırken, itfaiye ekipleri de zamanla yarıştı. Kurtarma ekipleri, hidrolik kesici ve ayırıcı ekipman kullanarak aracı kesip yaralıları bulundukları yerden çıkardı.

Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.