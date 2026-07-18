Van’da dev festival için hazırlıklar başladı

Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak

Bunlar da ilginizi çekebilir

GSB Van'da personel alımı yapacak

Öte yandan, saldırının ardından lojistik merkezinin deposunda çıkan yangının söndürüldüğü ve itfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Tambov Bölge Valisi Yevgeniy Pervişov, Ukrayna tarafından gerçekleştirilen İHA saldırısına ilişkin sanal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Kotovsk şehrindeki bir lojistik merkezinin hedef alındığını belirten Pervişov, saldırı sonucunda gece vardiyasında çalışan 7 işçinin yaşamını yitirdiğini, 24 kişinin de yaralandığını aktardı.

Bu bağlantı sizi https://www.wanhaber.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.