İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyareti planında değişikliğe gidildi.

Netanyahu'nun, ABD'de düzenlenmesi beklenen temasları kapsamında gerçekleştireceği ziyaretin iptal edildiği duyuruldu.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, iptal kararının, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreninin ay sonuna ertelenmesi nedeniyle alındığı belirtildi.

ZİYARET CUMARTESİ GECESİ BAŞLAYACAKTI

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD ziyareti kapsamında cumartesi gecesi İsrail'den ayrılmasının planlandığı bildirildi.

Ziyaret programında, ABD'deki temasların yanı sıra Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılımın da yer aldığı ifade edilmişti.

Ancak cenaze töreni tarihinin değişmesi üzerine Netanyahu'nun ziyaret programının yeniden değerlendirildiği ve sonunda iptal edildiği açıklandı.

TRUMP GÖRÜŞMESİ İÇİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ YÜRÜTÜLÜYORDU

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ziyaret öncesinde Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir görüşme yapılması için yoğun diplomatik girişimler yürütülüyordu.

Israel Hayom gazetesi, İsrail tarafının Netanyahu-Trump görüşmesini organize etmek amacıyla temaslarda bulunduğunu aktarmıştı.

NETANYAHU'NUN ABD TEMASLARI ERTELENDİ

Ziyaretin iptal edilmesiyle birlikte Netanyahu'nun planlanan ABD temaslarının da ileri bir tarihe kalması bekleniyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yeni bir ziyaret takvimine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.