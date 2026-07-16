ABD ile İran arasında tansiyon yeniden yükseldi.

AND Başkanı Donald Trump'ın, Ankara ziyaretinde İra ile ateşkesin bittiğini açıklaması üzerine Orta Doğu'da savaş yeniden tırmandı.

İran, ABD'nin saldırılarına karşılık, Körfez'deki askeri hedefleri vuruyor.

"KUVEYT VE BAHREYN'İ HEDEF ALDIK"

İran ordusundan, konuya dair yapılan yazılı açıklamada, "İran ordusu, Yıldırım Operasyonu'nun onuncu aşamasında, birkaç saat önce Kuveyt ve Bahreyn'deki terörist ABD ordusunun radar ve savunma sistemlerini yıkıcı insansız hava araçlarıyla hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

Saldırılar kapsamında, Kuveyt'teki Ali es-Salem Üssü'nde ABD ordusuna ait radar sistemleri, Patriot hava savunma sistemleri ve yakıt depolarının hedef alındığı kaydedildi

KRİTİK NOKTALARA İHA SALDIRILARI

Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssü'nde bulunan "Super Hawk" radarlar ve Patriot sistemleri dahil olmak üzere iletişim ve radar sistemlerinin İHA saldırılarıyla hedef alındığı belirtildi.

ABD uçak destek birimlerinin de bulunduğu Bahreyn'deki üssün ayrıca İran ordusu ve Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen İHA ve füze saldırılarında ciddi hasar gördüğü öne sürüldü.