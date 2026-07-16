Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) 2026 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilerine göre, yılın ilk altı ayında işverenlerin kuruma bildirdiği ve henüz karşılanmayan açık iş sayısı Türkiye genelinde 1 milyon 209 bin 372 olarak kaydedildi. Aynı dönemde Van'da kayıt altına alınan açık iş pozisyonu sayısı ise 4 bin 101 oldu.

2026 yılı Ocak-Haziran dönemine ait İŞKUR verileri, Türkiye genelinde özel sektörün 1 milyon 203 bin 851 açık iş talebi oluşturduğunu, kamu sektöründe ise bu sayının 5 bin 521 olarak kaydedildi. İŞKUR verilerine göre, Van'da 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde işverenler tarafından bildirilen toplam açık iş sayısı 4 bin 101 olarak kaydedildi. Bu açık işlerin 4 bin 100'ü özel sektör, 1'i ise kamu sektörü kaynaklı oldu.

Bir önceki yılın aynı döneminde ise Van'da toplam 5 bin 12 açık iş pozisyonu bulunuyordu. Böylece 2025 yılının ilk yarısında 5 bin 12 olan açık iş sayısı, 2026 yılının aynı döneminde 4 bin 101'e düştü. İki dönem arasındaki fark 911 açık iş olarak hesaplanırken, açık iş sayısında yaklaşık yüzde 18,2 oranında azalma kaydedildi.

İŞKUR verilerine göre Van, 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde bildirilen açık iş sayısı bakımından Türkiye genelinde 30'uncu sırada yer aldı. Türkiye genelinde en fazla açık iş kaydının bulunduğu il 243 bin 329 ile İstanbul olurken, en az açık iş kaydının bulunduğu il ise 245 ile Ardahan olarak kayıtlara geçti. Buna göre, Van'da yılın ilk yarısında kaydedilen açık iş sayısı geçen yılın aynı döneminin altında kaldı.