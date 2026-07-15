15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Van genelindeki camilerde şehitler için mevlit okutuldu.

Programların merkezi olan Eski Van Şehri'ndeki tarihi Hüsrevpaşa Camii'nde düzenlenen mevlide Van Valisi Ozan Balcı'nın yanı sıra il protokolü katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz başta olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler için dualar edildi.

Mevlit programında birlik, beraberlik ve milli dayanışma vurgusu yapılırken, şehitlerin aziz hatırası dualarla yâd edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kentte gün boyunca çeşitli anma programlarının düzenleneceği belirtildi.