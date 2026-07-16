Van’da dev festival için hazırlıklar başladı

Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak

Bunlar da ilginizi çekebilir

Van'ın Erciş ilçesinde akraba iki aile arasında kavga!

Van Havalimanı'nda ilk altı ayda 867 bin yolcuya hizmet verildi

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Bu bağlantı sizi https://www.wanhaber.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.