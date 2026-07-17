İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamalarda, hava-uzay kuvvetlerinin Suriye'deki El-Tanf üssünde yer alan bir ABD askeri merkezine sürpriz bir saldırı düzenlediği kaydedildi. Saldırıda bazı ABD personellerinin hayatını kaybettiği, bir radar sistemi ile özel operasyonlarda kullanılan çeşitli helikopterlerin imha edildiği aktarıldı. Devrim Muhafızları, söz konusu hamlenin ABD'nin eylemlerine ve Sistan-Belucistan eyaletinde İran askerlerinin öldürülmesine yanıt olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

KUVEYT, BAHREYN VE UMMAN'A İHA SALDIRILARI

Devrim Muhafızları ayrıca, Kuveyt'teki bir ABD üssünde hava savunma radar sistemlerini, silah depolarını ve askeri teçhizatları hedef aldığını, deniz kuvvetlerinin ise Umman'daki Amerikan radar tesislerini vurduğunu belirtti. Öte yandan İran ordusu da Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri tesislerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu.

HÜRMÜZ BOĞAZI UYARISI

Hürmüz Boğazı'nın tamamen İran silahlı kuvvetlerinin kontrolünde olduğu uyarısında bulunulan açıklamalarda, ABD yönetiminin mevcut tutumunu sürdürdüğü müddetçe bölgeden petrol ve gaz ihracatının yeniden başlamayacağının altını çizildi.

ABD MERKEZ KUVVETLER KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise yaptığı açıklamada, İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı dalgasını daha tamamladıklarını bildirdi. Kıyı gözetleme alanları, hava savunma sistemleri, askeri lojistik altyapısı ve deniz unsurları gibi onlarca askeri hedefin vurulduğunu paylaşan ABD ordusu, söz konusu operasyonların, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik eylemlerinin ardından ticari deniz taşımacılığını tehdit etme kabiliyetini kırmayı amaçladığını kaydetti.