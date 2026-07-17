Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Van'da gerçekleştirilen etkinliklerin beşinci gününde Fatma Turgut sahne aldı. Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen ücretsiz konserde binlerce müziksever bir araya geldi.

Konserde Fatma Turgut, “Pembe Mezarlık”, “Değmesin Ellerimiz”, “İkimizden Biri”, “Kalbe Zarar”, “İlkbaharda Kıyamet”, “Bir Varmış Bir Yokmuş” ve “Yerin Dolmuyor” adlı şarkılarının yanı sıra farklı eserleri de seslendirdi.

11 Temmuz'da başlayan ve 19 Temmuz'a kadar devam edecek Van Kültür Yolu Festivali kapsamında Van’ın farklı noktalarında konser, tiyatro, sergi, söyleşi, atölye ve çocuk etkinlikleri düzenleniyor. Festivalin beşinci gününde gerçekleştirilen Fatma Turgut konseri, sanatçının performansının ardından sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı festival takvimine göre Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl 26 farklı şehirde düzenleniyor. Sekiz aya yayılan organizasyonda Van, festivalin 10. durağı olarak programda yer aldı. Van Kültür Yolu Festivali, 11-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Festival kapsamında Van'daki etkinlikler, açıklanan program doğrultusunda 19 Temmuz'da sona erecek.