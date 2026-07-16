Van'da Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserler hız kesmeden devam ediyor. Festivalin en çok beklenen etkinliklerinden biri olan konser serisinde, bu akşam sevilen rock müziği sanatçısı Fatma Turgut, yarın ise pop müziğin başarılı ismi Murat Boz hayranlarıyla buluşacak.

Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı'nda gerçekleştirilecek konserlerde ilk olarak Fatma Turgut, bugün saat 21.30'da sahne alacak. Güçlü sesi ve sevilen şarkılarıyla Vanlı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatması beklenen sanatçı, festival coşkusunu zirveye taşıyacak.

Festival kapsamında konser heyecanı yarın da sürecek. Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Boz, yine Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı'nda saat 21.30'da sahne alarak Vanlı hayranlarıyla buluşacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde düzenlenen ücretsiz konserlerin yoğun katılımla gerçekleşmesi beklenirken, organizasyon yetkilileri vatandaşları konser alanına erken gelmeleri konusunda uyardı. Festival kapsamında önümüzdeki günlerde de birbirinden farklı kültür, sanat ve müzik etkinlikleri Vanlılarla buluşmayı sürdürecek.