Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen Van Kültür Yolu Festivali’nin ikinci gününde Türk pop ve rap müziğinin sevilen isimlerinden Sefo sahne aldı. Van’da ilk kez 2024 yılında düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen festival kapsamında konser veren sanatçı, Atatürk Kültür Parkı’nda müzikseverlerle buluştu.

Atatürk Kültür Parkı’nda düzenlenen konsere on binlerce kişi katılırken, Sefo, sahnede “Bilmem mi?”, “Affettim”, “Tutsak”, “Yine Seni Severdim” ve “Isabelle” başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçı, repertuvarında farklı isimlere ait eserlere de yer verdi.

11 Temmuz’da başlayan ve 19 Temmuz’a kadar devam edecek olan festival kapsamında Van’ın farklı noktalarında konser, sergi, tiyatro, söyleşi, atölye ve çocuk etkinlikleri düzenleniyor. Festivalin ikinci gününde sahne alan Sefo'nun konseri, Atatürk Kültür Parkı’nda gerçekleştirildi. Konser programı, sanatçının performansının ardından sona erdi.