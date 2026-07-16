Van'ın Muradiye ilçesinde iki aile arasında ot nedeniyle çıkan tartışma silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Karahan Mahallesi'nde yaşanan olayda 15 kişi yaralanırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı, jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi alarak soruşturma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, olay, ilçeye bağlı Karahan Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında ot nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 15 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olanlar ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.