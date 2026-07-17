Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı yapacak. Ülke genelinde toplam 550 sözleşmeli personelin istihdam edileceği belirtilirken, Van'da ise toplam 3 kişinin işe alınacağı bildirildi. Alımlar kapsamında diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı kadrolarında toplam 550 personel istihdam edilecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, 2024 yılı KPSS B Grubu P3 puanı esas alınarak sözlü sınav sonucu başarısına göre sözleşmeli diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı alımı yapılacaktır." denildi.

2024 yılı KPSS B Grubu P3 puanı esas alınarak 100 diyetisyen, 150 psikolog ve 300 sosyal çalışmacı alımı yapılacak.

VAN'A AYRILAN KADRO BELLİ OLDU

Duyuruya göre Van'da 3 sosyal çalışmacı kadrosu için alım gerçekleştirilecek.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

Başvuruda bulunacak adaylarda şu şartlar aranacak:

-Türk vatandaşı olmak,

-18 yaşını tamamlamış olmak,

-Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak (dul ve yetim aylığı hariç),

-2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmiş olmak ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde belirlenen asgari puanı almış olmak,

-Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

-Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi nedeniyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden en az 1 yıl geçmiş olması,

-Görevini devamlı yapmaya engel bir sağlık sorununun bulunmaması,

-Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

Başvurularda ayrıca pozisyona göre özel şartların da aranacağı belirtildi.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Adaylar başvurularını 20 Temmuz 2026 saat 00.00 ile 24 Temmuz 2026 saat 17.00 arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

İlanla ilgili tüm detaylara kamuilan.sbb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.