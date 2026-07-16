2024 yılında Van Spor Futbol Kulübü'ne transfer olan ve kırmızı-siyahlı formayla özellikle play-off şampiyonluğunda önemli katkı sağlayan Muhammet Ensar Çavuşoğlu, kulübe veda etti.

Resmi sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımlayan Çavuşoğlu, “Bu formaya, bu armaya olan saygım her zaman baki kalacak.” sözleriyle Vanspor taraftarına seslendi.

“ŞAMPİYONLUKLA TAÇLANAN BİR HİKAYE YAZDIK”

Muhammet Ensar Çavuşoğlu, paylaşımında, “Vanspor formasıyla taşıdığım her anın sorumluluğunu bilerek sahaya çıktım. Bu arma için mücadele ettim, sustum, konuştum ama her zaman işimi yaptım. Ve sonunda hep birlikte hedefe ulaştık. Şampiyonlukla taçlanan bir hikaye yazdık. Bugün geldiğimiz noktada görevimi tamamlamış olmanın gururuyla ayrılıyorum.” dedi.

“ŞİMDİ YENİ BİR YOL, YENİ HEDEFLER”

Vanspor’un her zaman kendisinde özel kalacağını belirten Çavuşoğlu, “Bu bir veda değil, güçlü bir sayfanın kapanışı. Vanspor benim için her zaman özel kalacak. Başta taraftarımız olmak üzere birlikte ter döktüğüm takım arkadaşlarıma, başkanıma, teknik ekibe ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu hikayenin bir parçası olmak benim için büyük bir onurdu. Şimdi yeni bir yol, yeni hedefler... Ama bilin ki bu formaya, bu armaya olan saygım her zaman baki kalacak.” ifadelerine yer verdi.

32 RESMİ MAÇTA GÖREV YAPTI

2025-2026 sezonunda Vanspor formasıyla 31 lig maçına ve 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına çıkan Muhammet Ensar Çavuşoğlu, toplam 32 resmi maçta görev aldı. Başarılı futbolcu, bu süreçte 2 gol kaydetti.

30 Haziran 2026 tarihinde sözleşmesi sona eren Çavuşoğlu'nun ismi, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği ile anılıyor.