Van'da Aydın Talay Yeraltı Çarşısı'na inen merdivenlerde meydana gelen kazada, 30 yaşındaki ve 31 haftalık hamile olduğu öğrenilen bir kadın yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı kadını vatandaşların da yardımıyla ambulansa alarak hastaneye götürdü.

Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşlar, Yeraltı Çarşısı'na inen merdivenlerin kaygan ve eğimli olduğunu belirterek benzer kazaların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Vatandaşlar ayrıca merdivenlerin yanında bulunan basamaklı bölümün de korunaksız olduğunu ifade etti.