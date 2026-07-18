AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi'nde, Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 35. yılı dolayısıyla düzenlenen 12. Ulupamir Kültür Şöleni programına katıldı.

Şölene Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Van Valisi Ozan Balcı, AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türmenoğlu, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş iştirak etti.

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türmenoğlu, Prof. Dr. Kürşad Zorlu ile birlikte Ulupamir'de ortak tarih ve kültürün yaşatıldığı anlamlı bir buluşmada yer almaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Türmenoğlu paylaşımında, "Ortak tarihimizin, kültürümüzün ve kardeşlik bağlarımızın en güzel örneklerinden biri olan Ulupamir'de, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu güzel buluşmanın hayırlara vesile olmasını diliyor; Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 35. yılını en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Ulupamir Kültür Şöleni'nde verilen mesajlarda, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, ortak kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması ve Türk dünyası arasındaki dayanışmanın artırılması vurgulandı.