Vanspor FK'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürüyor. Kırmızı-siyahlı ekip şimdiye kadar 3 transfer gerçekleştirirken, birçok futbolcuyla da yollarını ayırdı.

Özellikle 30 Haziran 2026 tarihinde sözleşmesi sona eren oyuncuların büyük bölümü farklı kulüplerle anlaşma sağladı.

Bu isimlerden biri olan tecrübeli savunma oyuncusu Erdi Dikmen de kariyerine SMS Grup Sarıyer'de devam edecek. Sakaryaspor'dan Vanspor'a transfer olan Dikmen'in sözleşmesi 30 Haziran 2026 itibarıyla sona ermişti.

SARIYER RESMEN DUYURDU

SMS Grup Sarıyer, transferi resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz Erdi Dikmen ile anlaşma sağlamıştır. Erdi Dikmen'e Sarıyer forması altında başarılarla dolu bir sezon diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz.” ifadelerine yer verildi.

DİKMEN’İN VANSPOR PERFORMANSI

Erdi Dikmen, Vanspor formasıyla 2025-2026 sezonunda 22 lig maçında görev aldı. Tecrübeli stoper, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydederken 6 sarı kart gördü.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Erdi Dikmen de transferin ardından resmi sosyal medya hesabından Sarıyer ile sözleşme imzaladığı anlara ait fotoğrafları paylaşarak transferini duyurdu.