Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Van Spor Futbol Kulübü, Erzurum'da gerçekleştirdiği yüksek irtifa kampının ilk etabını tamamladı. İki etap halinde gerçekleştirilecek ve toplamda yaklaşık 1 ay sürecek kamp çalışmalarının ilk bölümü sona erdi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, bir yandan fiziksel ve taktik çalışmalarına devam ederken, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar 3 futbolcuyu kadrosuna katan Van ekibinde, takımdan ayrılan futbolcular da oldu.

Kırmızı-siyahlı temsilcide yeni sezon hazırlıkları sürerken, stat ve tesis konusundaki belirsizlik ise devam ediyor.

BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Uzun süredir iç saha maçlarını hangi statta oynayacağı netleşmeyen Vanspor'da yaşanan belirsizlik, kulübün planlamasını da etkiliyor. Tesis çalışmalarının henüz tamamlanmaması ve devam eden maddi sıkıntılar, transfer sürecini zorlaştıran başlıca etkenler arasında yer alıyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, 5 Temmuz'da Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına başladı. Dün itibarıyla ilk etap kamp çalışmalarını tamamlayan takım, 3 günlük iznin ardından yeniden Erzurum'da toplanacak.

Temsilcimiz Van Spor FK, 21 Temmuz Salı günü ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.

“İKİNCİ ETAP SALI GÜNÜ BAŞLAYACAK”

Van Spor FK'den yapılan açıklamada, “Takımımız, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlıklarının ilk etap çalışmalarını tamamladı. Üç günlük iznin ardından yeniden bir araya gelecek olan ekibimiz, salı günü gerçekleştireceği antrenmanla ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacaktır.” ifadelerine yer verildi.