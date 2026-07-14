Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, bir yandan fiziksel ve taktik çalışmalarına devam ederken, diğer yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde izni sona eren takımın golcü futbolcusu Ivan Cedric Bıkoue Embolo de Erzurum kampına katılarak çalışmalara başladı. Böylece teknik heyet, kadronun büyük bölümünü kamp programında bir araya getirmiş oldu.

KAMP SÜRÜYOR, BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Kırmızı-siyahlı temsilci, yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürürken, stat ve tesis konusundaki belirsizlik ise devam ediyor.

Uzun süredir iç saha maçlarını hangi statta oynayacağı netleşmeyen Vanspor'da, yaşanan belirsizlik kulübün planlamasını da etkiliyor. Tesis çalışmalarının henüz tamamlanmaması ve devam eden maddi sıkıntılar, transfer sürecini de zorlaştıran başlıca etkenler arasında yer alıyor.

3 TRANSFER AÇIKLANDI

Şu ana kadar üç transferini kamuoyuna duyuran Vanspor'da, önümüzdeki süreçte nasıl bir transfer politikası izleneceği de merak konusu.

Kırmızı-siyahlı taraftarlar ise bir an önce hem yeni transferlerin açıklanmasını hem de kulübün en önemli sorunları arasında yer alan stat ve tesis konularının çözüme kavuşturulmasını bekliyor.

KAMP 3 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

Kırmızı-siyahlı ekip, 5 Temmuz'da Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına başladı. İlk antrenmanını burada gerçekleştiren Vanspor, kondisyon, taktik ve hazırlık maçlarıyla sezona hazırlanıyor.

Yaklaşık bir ay sürecek kamp programında futbolculara iki haftalık bölümün ardından kısa bir izin verilmesi, daha sonra ise kampın 3 Ağustos'a kadar devam etmesi planlanıyor.